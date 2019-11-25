Жители поселка Свирьстрой в Ленобласти похитили 2,5 тонны дизельного топлива

Двое мужчин, в возрасте 41 и 49 лет, проживающих в поселке Свирьстрой Ленинградской области, занимались хищением топлива с буксира, стоявшего на причале Нижне-Свирского шлюза.

Об инциденте сообщили в понедельник, 25 ноября, в пресс-службе линейного отдела МВД РФ на водном транспорте.. Полицейские проводили профилактический рейд в населенном пункте Свирьстрой. В ходе мероприятия стражи порядка задержали двоих похитителей дизельного топлива.

Мужчины откачивали дизель прямо с буксира, стоявшего на причале. Оказалось, что это капитан судна и его помощник. Когда их задержали сотрудники правопорядка, воры успели украсть более 2,5 тонн вверенного имущества. Они изначально вносили в документацию недостоверные сведения, а по прибытию сливали «излишки» с целью их дальнейшей продажи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

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