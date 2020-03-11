Петербуржцы взбунтовались против Митяниной из-за постоянных эвакуаций детских садов и школ

Родители отмечают, что их дети боятся ходить в учреждения, так как не чувствуют там себя в безопасности.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает «Мойка78». Петербуржцы в социальных сетях возмущаются из-за того, что их детей эвакуируют из детских садов и школ после анонимных звонков и посланий о минировании. Они жалуются на то, что малышам наносятся психологические травмы, а новый уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина убеждена, что права несовершеннолетних не нарушаются – в противном случае будут приняты меры. Она отмечает, что если для ребенка эвакуация оказывается травмирующим опытом, то его стоит отвести к психологу.

Но родители остаются неумолимы – петербуржцы напоминают о том, что для детей это не только стресс, но также проблемы со здоровьем из-за нарушения порядка дня. Митянина же ответила, что после эвакуации дети возвращаются в здания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров выдал Митяниной удостоверение детского омбудсмена.