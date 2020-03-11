Десятки домов Калининского района на сутки остались без горячей воды и тепла

Горячей воды в домах не было сутки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Горячей воды в домах не было сутки. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Жители около 60 домов в Калининском районе Петербурга больше чем на сутки остались без горячей воды и отопления. Об этом gazeta.spb.ru рассказала местная жительница.

Отопление и горячую воду отключили в районе 9 утра 10 марта. Восстановить подачу обещали к вечеру вторника, но этого не произошло. Мириться с дискомфортом жителям района пришлось до утра следующего дня. Горячая вода и тепло вернулись в дома после 10 часов.

«Странно планировать масштабные работы во время отопительного сезона. Уж, если так надо, работайте ночью и подключайте, а не «в 10 утра придет управляющая организация и будут подключать», — возмутилась петербурженка Юлия.

По словам местной жительницы, причиной отключения стали работы по подключению долгостроя на проспекте Просвещения, 80.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале февраля 30 домов в центре Петербурга остались без отопления.