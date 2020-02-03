В центр Петербурга вернулось отопление спустя сутки

Горожане успели замерзнуть в собственных квартирах, но наконец они смогут согреться.

Об этом стало известно 3 февраля. Обо всем сообщили в «Теплосети». Около 30 домов в центре Санкт-Петербургу остались без отопления. Петербуржцы жаловались на холодные батареи и не могли целые сутки никак согреться. На место прибыли сотрудники спецслужб и приступили к замене оборудования. Восстановить подачу тепла удалось только ближе к ночи – по идее, в ночь с третьего на четвертое горожане засыпали в отопленных квартирах.

В администрации Центрального района подчеркнули, что все зависит сейчас от управляющих компаний. Некоторые жители домов уже заверили, что жалоб нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прорыв трубы оставил жителей Всеволожска без воды. При этом в предприятии предупредили жителей города, что ремонт может затянуться и провести без воды придется, возможно, более значительный промежуток времени.