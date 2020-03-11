В Петербурге лишившийся прав водитель уселся за руль пьяным и оказался в суде

Московский суд огласил приговор петербуржцу, которого признали виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.264.1, ч.2 ст.228 УК РФ.

По данным правоохранителей, мужчина, которого и так лишили прав на 1,5 года за правонарушения, под утро 10 января уселся за руль авто марки Renault в пьяном виде. Вдоволь покататься не удалось, у дома 133 по Московскому проспекту его задержали сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, от медосвидетельствования водитель отказался. При нем также обнаружили наркотики.

Петербуржец полностью признал вину. Его приговорили к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с лишением заниматься определенной деятельностью в виде управления транспортными средствами на срок 2 года.

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