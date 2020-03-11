СК изучит данные о некачественной реставрации крепости Копорье в Ленобласти

СК изучит данные о некачественной реставрации крепости Копорье в Ленобласти
Вторая смена лагеря стартовала 22 июля. Фото: «Копорская крепость и деревня Ломаха»/ВК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах некачественной реставрации крепости Копорье.

Обо всем стало известно сегодня, 11 марта. Председатель дал поручение руководству следственного управления по Ленобласти доложить детали реставрации объекта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверка организована после информации, прозвучавшей в эфире федерального канала, о том, что музейный объект разрушается уже долгие годы. В сообщении также подчеркнули, что недавно произошло обрушение арки главного входа.

С 2013 года крепость закрыта для посещения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на реставрацию Копорья может потребоваться около десяти лет.

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