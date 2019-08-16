Крепость Копорье могут реставрировать около 10 лет

Пока непонятно, сколько могут стоить работы по восстановлению объекта.

Об этом стало известно 16 августа. Сейчас разыскивается компания, которая возьмется за проектную документацию – без них реставрацию не начнут. Чтобы разработать ее, уйдет довольно много времени – до полутора лет. Специалисты считают, что на остальные работы уйдет как минимум 10 лет, передает ivbg.ru.

Стоимость реставрации станет оглашена после того, как будет готов проект. На данный момент эксперты уже оценили масштаб задачи.

Напоминаем, что крепость Копорье является музейным объектом уже на протяжении 18 лет, но с 2013 года она закрыта для посещения, так как находится в плачевном состоянии. Сейчас туристы могут видеть ее только снаружи – заходить внутрь опасно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что фасады Петропавловской крепости очистят впервые в истории. Реставрационные работы будут выполнены ООО «Краски Города» под контролем «РСК Антик». За эти услуги город заплатит 18,8 миллионов и 400 тысяч рублей соответственно.