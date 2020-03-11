Анонимы вновь «заминировали» суды и больницы Петербурга, заговорив по-английски

В письме сказано, что бомбы заложены в десятках больниц.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В очередной раз на почту судов и больниц приходят угрозы о возможных взрывах. Отмечается, что письма все чаще присылают после обеда. Покинуть рабочее место пришлось сотрудникам Василеостровского районного суда. В сообщении говорится, что некий Константин Малофеев должен вернуть 120 биткоинов, иначе страшное однажды случится.

Подписываясь, анонимы использовали фразу на английском языке: «Give me your money». Это значит: «Дай мне свой деньги».

Напоминаем, что речь возможно идет об основателе телеканала «Царьград».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы взбунтовались против Митяниной из-за постоянных эвакуаций детских садов и школ.