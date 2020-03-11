Жители севера Петербурга остались без света

Жители севера Петербурга остались без света
Без света осталось несколько дней. Фото: Pixabay

Сразу в пяти домах отключили электричество из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает пресс-служба «Ленэнерго». Сразу несколько домов на севере Санкт-Петербурга остались без света из-за проблем с оборудованием. Жители домов на Тобольской улице жалуются на отсутствие электричества на протяжении некоторого времени. Известно, что на место уже выехали сотрудники компании, которые устраняют нарушения. Их задача – организовать резервные схемы. В «Ленэнерго» уверяют, что в некоторых домах уже стало светло.

Когда будут завершены работы – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ленсвет» намерен оснастить пешеходные переходы в Петербурге «умными» светильниками.

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