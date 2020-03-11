Екатерина Диденко до сих пор не рассказала детям о смерти отца

Екатерина Диденко до сих пор не рассказала детям о смерти отца
Блогер Екатерина Диденко и её муж. Фото: instagram.com/didenko.katerina

Блогер рассказала, как себя чувствует после кончины любимого супруга Валентина.

Об этом стало известно 11 марта. Обо всем блогер Екатерина Диденко поведала в «сториз» в Instagram-аккаунте. Девушка призналась, что ее часто спрашивают о самочувствии и она решила выйти на связь. Она поблагодарила людей за поддержку и отметила, что сама не понимает, каково ей. Диденко заявила, что у нее нет ни на что сил и она постоянно лежит в комнате и смотрит на снимки Валентина.

Блогер, чтобы пережить трагедию, работает с психологом. Он посоветовал рассказать о смерти супруга детям, но Диденко пока что не может – ей страшно.

Напоминаем, что супруг блогера и двое ее друзей скончались во время вечеринки с сухим льдом. Диденко обвиняют за ее активность в социальных сетях, но она старается не обращать на это внимание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Диденко рассказала об отношениях с погибшим мужем.

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