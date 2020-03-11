Россия ограничит авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией

Данное распоряжение вступит в силу с 13 марта. Эта мера была принята из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в данных странах из-за коронавируса.

Рейсы отменят не все. Останутся действующими рейсы, которые производятся из столицы и обратно. Улететь можно будет в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Для данных рейсов будет задействован терминал F в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает РБК с ссылкой на сообщение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Чартерные рейсы тоже не затронет данное изменение. Но должно быть соблюдено условие, что в указанные страны будут перевозиться непосредственно жителей этих стран, граждан других государств, а жители России будут возвращаться на родину.

Кроме этого, временно перестанут выдаваться российские визы жителям Италии. Исключением будут только важные случаи, связанные с деловыми поездками.

Местным чиновникам в РФ рекомендовано отказаться от рабочих выездов за границу, если они не являются особо важными для страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Таиланд ужесточил правила въезда для россиян из-за коронавируса.