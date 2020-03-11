Курс доллара обновил четырехлетний максимум

Рубль стремительно теряет в цене. Об этом свидетельствуют последние данные Московской биржи. Скачок случился из-за сообщений о объявлении пандемии из-за коронавируса.

Информация актуальная на 22:06 по мск: курс доллара вырос на 1,72 рубля, и составил 73,12 рублей. Евро поднялся на 1,91 рубля, теперь его курс достиг 82,41 рублей. Подобные цифры максимальные с 2016 года.

Нефть продолжает дешеветь. Brent упал в цене на 4%. Сейчас один баррель стоит 35,73 доллара.

Напомним, сегодня, 11 марта, генеральный директор ВОЗ сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в мире приняла характер пандемии. Вирус распространился уже на 114 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ограничит авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. Ограничение начнет действовать в 00:00 13 марта.