В США задержали россиянина, который подозревается в продаже персональных данных

Кирилл Фирсов обвиняется в продаже данных через платформу deer.io. О его задержании в Нью-Йорке стало известно во вторник, 10 марта. Власти США заявили, что россиянин является администратором платформы из России, которая содействует преступным элементам в продаже их услуг.

В Госдуме РФ уже отреагировали на обвинения. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк высказался о том, что все обвинения в мошенничестве и помощи в торговле персональными данными, должны быть аргументированы и доказаны. Об этом сообщают РИА-новости.

Также, Железняк отметил, что в России за нарушения в сфере информационных технологий предусмотрено уголовное наказание.

Что касается задержанного Фирсова, Россия постарается сделать все, чтобы его права не были нарушены. Власти намерены экстрадировать мужчину на родину, чтобы уже в России расследовать дело и принять необходимые меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские сенаторы настаивают на дополнительных санкциях в отношении России.