Американские сенаторы настаивают на дополнительных санкциях в отношении России

Не исключено, что по мере приближения даты голосования, количество подобных новостей будет лишь увеличиваться. Фото: pixabay.com

Не исключено, что по мере приближения даты голосования, количество подобных новостей будет лишь увеличиваться. Фото: pixabay.com

Лидеры демократической партии в сенате Соединенных Штатов намерены обратиться к Майку Помпео и главе Министерства финансов Стивену Мнучину с просьбой введения новых санкции в отношении России.

Американские политики считают это необходимой ответной мерой на вмешательство, которое готовит РФ, в грядущие президентские выборы. Нового главу США должны определить в 2020 году. Российские власти прокомментировали намерения сенаторов Америки.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает подобные действия «параноидальными». Член Совета Федераций Сергей Цеков в интервью RT также назвал намерения сенаторов «манией преследования». «Что делать с этим состоянием? Его лечить надо», — считает парламентарий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соединенные Штаты ужесточат правила получения грин-карт для лиц, намеревающихся воспользоваться государственными пособиями.