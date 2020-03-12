Предвидевший кризис 12 лет назад экономист сделал новый прогноз

Предвидевший кризис 12 лет назад экономист сделал новый прогноз
Аналитик оценил вероятность финансового кризиса. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Экономист из Соединенных Штатов Джесси Коломбо, который смог предсказать кризис 2008 года, заявил, что мир ждет новый, более серьезный, финансовый кризис.

В 2008 году эксперту было всего 22 года, и уже в этом возрасте он смог предупредить мир о надвигающемся экономическом крахе, причиной которого стал так называемый «пузырь» на американском рынке недвижимости.

Сейчас Коломбо заявляет о наличии «пузырей» на рынках недвижимости в Европе, американских акций и других. Финансист считает, что катастрофа может произойти в любой момент, сообщает Independent.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт назвал заявления о финансовом кризисе преждевременными. «Подчеркну, повысилась вероятность кризиса, но это не значит, что он 100% будет и что он будет протекать в тяжелой форме», — резюмировал аналитик.

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