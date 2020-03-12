Главу МО Коломна оштрафовали за нарушения при закупках

Глава местной администрации МО Коломна привлечен к административной ответственности. Нарушения в его работе нашла прокуратура Адмиралтейского района Петербурга.

Выяснилось, что местная администрация нарушила закон в сфере закон. По итогам проверки было возбуждено дело по ч 1. статья 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика с нарушением требований).

Материалы проверки были направлены в УФАС по Петербургу. По результатам их рассмотрения глава местной администрации МО Коломна оштрафован на 150 тыс. рублей, уточнила пресс-служба прокуратуры.

О, каком именно нарушении и каком контракте идет речь, не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Московского района Петербурга нашла нарушения в работе ТСЖ «Созвездие». Речь идет о непредоставлении информации о деятельности товарищества.