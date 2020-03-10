В Петербурге прокуратура уличила ТСЖ в отказе предоставлять информацию жильцам

Прокуратура Московского района Петербурга нашла нарушения в работе ТСЖ «Созвездие». По итогам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях.
ТСЖ допустило нарушения жилищного законодательства при предоставлении информации, касающейся деятельности товарищества по управлению домом, уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Выяснилось, что председатель правления ТСЖ должным образом не организовал деятельность по раскрытию информации и не обеспечил доступ собственников и жильцов к ней.
Помимо этого, «Созвездие» регулярно нарушало сроки предоставления ответов на обращения собственников и пользователей помещений.
В отношении председателя ТСЖ «Созвездие» внесено представление об устранении нарушения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура нашла нарушения в работе ТСЖ «Прометей».