Прокуратура уличила ТСЖ «Прометей» в нарушениях

Сведения о ТСЖ отсутствовали в системе ГИС ЖКХ. Фото: pixabay.com

Сведения о ТСЖ отсутствовали в системе ГИС ЖКХ. Фото: pixabay.com

Прокуратура Калининского района Петербурга нашла нарушения в работе ТСЖ «Прометей». Организация не соблюла закон в сфере раскрытия информации.

Деятельность ТСЖ была проверена по жалобе жильца дома №107, корпус 2 по Светлановскому проспекту. Он обратил внимание на то, что в системе ГИС ЖКХ (www.dom.gosuslugi.ru) отсутствуют необходимые по закону сведения о ТСЖ и многоквартирном доме.

Наличие нарушения подтвердила проверка прокуратуры.

«На основании Закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, обязаны размещать информацию о своей деятельности на сайте ГИС ЖКХ», — напомнили в прокуратуре Петербурга.

Председателю правления ТСЖ «Прометей» было внесено представление об устранении нарушений. Требования прокуратуры выполнены, нарушения устранены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура обязала ТСЖ вывезти мусор с контейнерной площадки у дома 11 по Свеаборгской улице.