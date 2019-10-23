Прокуратура обязала ТСЖ убрать мусор на Свеаборгской

Жители дома 11 по Свеаборгской улице в Московском районе Петербурга пожаловались на работу ТСЖ. Контейнерную площадку завалили мусором, однако убрать его управляющая компания не спешила.

По жалобе жильцов работу ТСЖ проверила прокуратура. Выяснилось, что управляющая компания не производила вывоз мусора во время и не проводила дератизационные мероприятия. График вывоза отходов отсутствовал, подчеркнули в прокуратуре Петербурга. Во время проверки контейнерная площадка оказалась завалена бытовым и строительным мусором.

Руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец с инвалидностью отсудил 100 тыс. рублей у ТСЖ “Приморский-28”. Мужчина поскользнулся на плохо убранной лестнице и получил перелом. С иском в защиту интересов потерпевшего в суд обращался прокурор.