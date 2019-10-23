Прокуратура обязала ТСЖ убрать мусор на Свеаборгской

Прокуратура обязала ТСЖ убрать мусор на Свеаборгской
Контейнерную площадку завалили строительным и бытовым мусором. Фото: pixabay.com

Жители дома 11 по Свеаборгской улице в Московском районе Петербурга пожаловались на работу ТСЖ. Контейнерную площадку завалили мусором, однако убрать его управляющая компания не спешила.

По жалобе жильцов работу ТСЖ проверила прокуратура. Выяснилось, что управляющая компания не производила вывоз мусора во время и не проводила дератизационные мероприятия. График вывоза отходов отсутствовал, подчеркнули в прокуратуре Петербурга. Во время проверки контейнерная площадка оказалась завалена бытовым и строительным мусором.

Руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец с инвалидностью отсудил 100 тыс. рублей у ТСЖ “Приморский-28”. Мужчина поскользнулся на плохо убранной лестнице и получил перелом. С иском в защиту интересов потерпевшего в суд обращался прокурор.

мусор новости спб прокуратура свеаборгская улица тсж
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Народного Ополчения в жестком ДТП погиб человек
Прокуратура обязала ТСЖ убрать мусор на Свеаборгской
Автобус сбил велосипедистку на «зебре» в Павловске
В ДТП на Лермонтовском пострадали шесть человек
В Великобританию прибыл грузовик с 39 трупами
МКБ с начала 2019 года выступил организатором размещения 55 выпусков ...
Сокращение рекламы в кинотеатрах может лишить зрителей части фильмов
Сад на Неве отдадут под строительство Судебного квартала