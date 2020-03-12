В Ленобласти отремонтируют восемь детских садов за 336 млн рублей

Власти Ленинградской области распределили субсидии из бюджета на обновление восьми детских садов. Соответствующее постановление подписано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Так, в этом году деньги на реновацию дошкольных учреждений получат следующие районы: Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Гатчинский, Киришский, Лодейнопольский и Лужский. На эти цели будет выделено 336,4 млн рублей.

На 2021 году на обновление двух детсадов в Волховского и Киришского района будет выделено 45 млн рублей из-за большого объема работ.

Там выполнят капремонт конструкций, помещений, инженерных систем, а также будет произведено дооснащение садиков современным оборудованием. После реновации в нескольких районах области в детских появятся дополнительные места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург выделит деньги на ремонт одного из старейших детсадов.