Петербург выделит деньги на ремонт одного из старейших детсадов

Петербургские власти выделят средства на капремонт здания детского сада №59, расположенного в центре города. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время посещения одного из старейших детсадов города.

Расположенный в Озерном переулке детский сад был построен в 1941 году. Спустя десятилетия в нем начали работать первые логопедические группы. Детсад имеет музей собственной истории.

По словам градоначальника, он лично будет контролировать ремонт здания. В 2019 году детсад отмечал 95-летие. Отмечается, что сейчас соцучреждение находится не в лучшем состоянии. Губернатор заявил, что все уникальные артефакты — исторические вещи и документы, будут сохранены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов призвал тщательнее ремонтировать фасады в историческом центре.