Беглов призвал тщательнее ремонтировать фасады в историческом центре

Капитальный ремонт фасадов домов в историческом центре Петербурга должен проводиться с особой тщательностью. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

В четверг, 4 марта, Беглов осмотрел бывший дома купца Ивана Галуноа на 2-й Советской улице. В здании был проведен капитальный ремонт, восстановлены элементы декора, заменен карнизный свес и проведены другие работы.

«Все работы выполнены на высоком уровне», — отметил губернатор.

Всего в Центральном районе Петербурга более 2 тыс. 400 зданий, порядка 89% из них были построены до революции. Многие дома относятся к объектам культурного наследия регионального и федерального значения.

«Сохранить их — наша задача», — сказал Беглов.

По региональной адресной программе на капремонт в Центральном районе в 2020 году выделено 2 млрд 700 млн рублей. Из них почти миллиард направят на ремонт фасадов по 44 адресам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга завершилась реставрация фасада доходного дома И.В. Галунова.