Эксперты проверили безопасность презервативов

Эксперты Роскачества проверили прочность и безопасность презервативов. В исследовании приняли участие образцы из натурального латекса 17 торговых марок.

Закупочная стоимость образцов составила от 26 до 533 рублей за пачку. Презервативы были проверены по 60 показателям, 49 из которых связаны с безопасностью изделий — концентрация вредных веществ, гигиенические показатели и т.д.

По данным ВОЗ, презервативы из цельной латексной пленки при правильном использовании относятся к одним из самых эффективных способов защиты от инфекций, передающихся половым путем (ИППП), включая ВИЧ, а также от нежелательной беременности. Нарушений по данному критерий выявлено не было.

Для того, чтобы обеспечить эффективность презерватива, нужно следить за тем, чтобы он был герметичным, достаточно плотным, хорошо облегал пенис и не порвался во время использования.

Часть презервативов не прошли проверку на содержание вредных веществ. Превышение цинка и изопропанола выявлено в пяти образцах. Одно из изделий было произведено в России, другие четыре — в Китае и Таиланде.

Роскачество отмечает, что презервативы, которые долго лежат на солнце в витрине киоска, бардачке авто или рядом с горячей батареей могут потерять защитные свойства. Латекс также портится при низких температурах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) нашла нарушения в рекламе презервативов.