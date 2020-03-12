Сегодня в Пулково отменили рейсы в Германию и Италию

В четверг, 12 марта, в Петербурге пассажиры нескольких рейсов не смогут улететь в Германию и Италию. Пулково отменил рейсы в Берлин, Мюнхен, Милан и Рим.

Согласно информации с электронного табло аэропорта Пулково, сегодня отменены рейсы FV 6641 в Берлин, FV 6657 в Мюнхен, а также обратные рейсы FV 6642 и FV 6658.

Как сообщает «Комсомольская правда», в большинстве случаев отмененные рейсы должна была выполнить авиакомпания «Россия». Всего в ближайшие три дня отменены шесть рейсов между Северной столицей и Берлином, по четыре с Мюнхеном, Дюссельдорфом и Гамбургом, шесть с Миланом, два с Римом, два с Тель-Авивом и один с Цюрихом. А компания S7 отменяет два рейса с Вероной.

Также отменены два рейса «России» до Калининграда и четыре со столицей. Пассажиры авиакомпании NordStar Airlines также не улетят сегодня в Казань.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задерживают самолет в Москву на два часа.