В Пулково задерживают самолет в Москву на два часа

Сегодня утром, 12 марта, пассажиры отправятся из петербургской воздушной гавани Пулково в Москву с двухчасовым опозданием.

Согласно информации с онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании NordStar Airlines направлением в Москву задержали. Изначально рейс Y7 1062 должен был покинуть Северную столицу в 10.05. Однако самолет вылетит из Пулково с задержкой чуть больше, чем два часа.

Пассажиры рейсы отправятся в столицу в 12:15. Аэропорт не приводит причины, по которым был перенесен вылет воздушного судна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулково признали лучшим аэропортом Европы. Пулково стал лауреатом в рейтинге ASQ (Airport Service Quality) среди аэропортов с пассажиропотоком от 15 млн до 25 млн человек в год.