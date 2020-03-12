Задержан приезжий, который отобрал у петербуржца костюм для дайвинга на набережной Фонтанки

В Кировском районе Петербурга правоохранители задержали приезжего из Белоруссии, который подозревается к грабеже: он отобрал у горожанина костюм для дайвинга.

Обо всем стало известно 5 марта. В отдел полиции около 2:30 обратился 23-летний мужчина. Он заявил, что на пересечении набережной реки Фонтанки и Замковой улицы неизвестные преступники, с применением физической силы, открыто похитили из багажника принадлежащей ему машины Toyota снаряжение для подводного плавания.

Как стало известно gazeta.spb.ru, стоимость похищенного заявитель оценил в 35 тыс. рублей.

Во вторник, 10 марта, полицейские поймали подозреваемого в грабеже. 32-летнего безрабтного мужчину задержали на месте проживания, на проспекте Народного Ополчения, дом №41.

По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине по «горячим» следам поймали злоумышленника, отобравшего сумку у женщины.