Минтруд объяснил порядок оформления выплат на детей

Выплаты предоставят семьям с детьми от 3 до 7 лет. Фото: pixabay,com

Выплаты предоставят семьям с детьми от 3 до 7 лет. Фото: pixabay,com

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей России. Назначение выплат начнется с 1 июля 2020 года.

Претендовать на деньги смогут семьи, доход которых меньше величины прожиточного минимума. В среднем по России он установлен на уровне 5,5 тыс. рублей. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Для получения выплаты россиянам достаточно подать заявление и приложить к нему пакет документов, в том числе сведения о доходах. Осуществить подачу можно в электронном виде на портале госуслуг или через МФЦ или органы социальной защиты, пишет РИА Новости со ссылкой на Котякова.

Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, пособия будут назначены на каждого ребенка.

Устанавливаются выплаты на один год. Начисление денег осуществляется с 1 января 2020 года. Семьи тех детей, которым к началу года уже исполнилось три, получат сумму за первые полгода после подачи заявления. Детям, день рождения которых выпадает на январь — июль, будет произведена доплата. Размер её определяется исходя из количества месяцев с момента достижения 3 лет.

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