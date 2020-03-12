Невролог объяснила связь между сном и перееданием

Невролог объяснила связь между сном и перееданием
После переедания многих клонит в сон. Фото: pixabay

Нарушения сна приводят к желанию съесть что-то вредное вечером следующего дня. Эту связь объяснила руководитель сомнологической службы Елена Царева.

По словам невролога-сомнолога, бессонница провоцирует тягу к тяжелой пище. Если человек долго не мог уснуть ночью, утром следующего дня у него не будет аппетита. Плотно поесть он захочет, скорее всего, ближе к вечеру.

В разговоре с радио «Спутник» Царева отметила, что после переедания многие люди ощущают вялость, а также появляется сонливость.

Медик пояснила, что существует также синдром «ночной еды» − когда человек может потреблять более 25% от общего объема ежедневного рациона только после семи вечера. Это состояние обычно возникает из-за стресса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор запретил прием пищи на рабочих местах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
невролог переедание сонливость
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На пересечении 1-ого Муринского и Большого Сампсониевского легковушка ...
В куске янтаря нашли череп самого маленького динозавра в истории
Детский сад в ЖК «Новая Скандинавия» выкупят для передачи городу
В России впервые подтвердили коронавирус у ребенка
Петербуржцы заметили сапсана, «завтракающего» голубем на Дунайском
Виновника смертельного ДТП на Невском проспекте отправили в колонию на 8,5 лет
Дерево упало на детскую площадку во Фрунзенском районе
Невролог объяснила связь между сном и перееданием