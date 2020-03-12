Невролог объяснила связь между сном и перееданием

Нарушения сна приводят к желанию съесть что-то вредное вечером следующего дня. Эту связь объяснила руководитель сомнологической службы Елена Царева.

По словам невролога-сомнолога, бессонница провоцирует тягу к тяжелой пище. Если человек долго не мог уснуть ночью, утром следующего дня у него не будет аппетита. Плотно поесть он захочет, скорее всего, ближе к вечеру.

В разговоре с радио «Спутник» Царева отметила, что после переедания многие люди ощущают вялость, а также появляется сонливость.

Медик пояснила, что существует также синдром «ночной еды» − когда человек может потреблять более 25% от общего объема ежедневного рациона только после семи вечера. Это состояние обычно возникает из-за стресса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор запретил прием пищи на рабочих местах.