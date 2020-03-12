В России впервые подтвердили коронавирус у ребенка

В России впервые подтвердили коронавирус у ребенка
Коронавирус. Фото: pixabay

Московские врачи выявили первый в России случай заражения новым типом коронавируса Covid-2019 у ребенка.

Как сообщает РБК, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, зараженный коронавирусом ребенок находится под наблюдением медиков в московской детской больнице имени З.А. Башляевой. Его болезнь протекает без симптомов. Издание отмечает, что маленький пациент является только носителем вируса.

Напомним, что 11 марта в России выявили еще восемь случаев заболевания коронавирусом. Шестеро из зараженных находятся в Москве, еще двое — в Подмосковье. Четверо из них недавно вернулись из Италии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, как не подхватить коронавирус в метро.

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В России впервые подтвердили коронавирус у ребенка
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