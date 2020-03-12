Петербуржцам рассказали, как не подхватить коронавирус в метро

Петербуржцам рассказали, как не подхватить коронавирус в метро
Находиться в переполненном метро в период эпидемии - небезопасно. Фото: Baltphoto

Старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров объяснил, как доступными средствами защитить себя от вируса в общественном транспорте.

Так, если поездка не длительная, то помочь может медицинская маска. Лучшим вариантом, однако, будет договориться с работодателем об изменении рабочего графика. Если ваш босс пойдет навстречу и сможет избавить вас от необходимости находиться в общественном транспорте в час пик, шансы подцепить инфекцию, в том числе, коронавирус, снижают в разы.

Специалист прокомментировал и строгие карантинные меры, принимаемые по всему миру. Ученый отметил, что это стандартные и необходимые меры в борьбе с эпидемией, пишут «Невские Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию коронавируса в мире.

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