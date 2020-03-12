Автосервис в Петербурге разместили в опасной близости от линий электропередач

В Красносельском районе Петербурга автосервис и гаражи разместили ближе чем на 30 метров от линий и опор магистральной сети. Разрешение при этом получено не было.

Нарушения законодательства об энергетической безопасности, а также земельного законодательства выявила прокуратура Красносельского района. Речь идет об объектах автомобильного сервиса, расположенных вдоль улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара.

Открытая автостоянка, автосервис и гаражи размещены ближе чем на 30 метров от высоковольтных линий электропередач — свыше 300 тыс. вольт. При этом согласование специализированной организации, обслуживающей данные сети, получено не было.