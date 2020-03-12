Автосервис в Петербурге разместили в опасной близости от линий электропередач

Автосервис в Петербурге разместили в опасной близости от линий электропередач
Нарушения нашла прокуратура Красносельского района. Фото: pixabay.com

В Красносельском районе Петербурга автосервис и гаражи разместили ближе чем на 30 метров от линий и опор магистральной сети. Разрешение при этом получено не было.

Нарушения законодательства об энергетической безопасности, а также земельного законодательства выявила прокуратура Красносельского района. Речь идет об объектах автомобильного сервиса, расположенных вдоль улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара.

Открытая автостоянка, автосервис и гаражи размещены ближе чем на 30 метров от высоковольтных линий электропередач — свыше 300 тыс. вольт. При этом согласование специализированной организации, обслуживающей данные сети, получено не было.

«Прокуратура внесла представления в адрес руководителей организаций об устранении нарушений закона», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге провели обрезку ветвей для защиты сетей наружного освещения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автосервис красносельский район линии электропередач новости спб прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Участники Little Big рассказали, с какой песней выступят на Евровидении
Песков объяснил, при каких условиях Путин примет участие в выборах 2024 года
Рукопожатия оказались под запретом для студентов и сотрудников СПбГУП
Инвалид пожаловался на лечение в петербургской больнице
На фоне эпидемии коронавируса в Италии запретили свадьбы и похороны
Замминистра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом
Семак о влиянии коронавируса на спортивные мероприятия: «Не должен страдать ...
Над новой игрой про Ведьмака начнут работать уже в 2020 году