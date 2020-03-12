В Финляндии число зараженных коронавирусом выросло до 87 человек

В соседней для Петербурга Финляндии выявили 22 новых случаев заражения коронавирусом.

На данный момент число зараженных коронавирусом выросло до 87, сообщает РИА «Новости».

«Четырнадцать новых случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в столичном регионе», — рассказали в центральной больнице региона (HUS).

Первый случай заражения коронавирусом в Финляндии был зарегистрирован 26 февраля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В среду, 11 марта, в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге заявили, что на данный момент город контролирует ситуацию с коронавирусом и не представляет опасности для финских граждан. Однако в ведомстве отметили, в любой момент все может измениться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.