В Выборгском районе росгвардейцы задержали похитителя курток из местных ТЦ

В Северной столице сотрудники вневедомственной охраны задержали похитителя куртки. Мужчина попытался пронести неоплаченный товар мимо кассы.

Все произошло в среду, 11 марта, в торговом центре на Полюстровском проспекте. Сотрудники Росгвардии прибыли на вызов сработавшей кнопки сигнализации в спортивном магазине.

Как сообщили на официальном сайте вневедомственной охраны, росгвардейцы задержали посетителя магазина, который пронес через кассовый узел куртку стоимостью 14 тыс. рублей, не заплатив за нее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поцелуи и рукопожатия оказались под запретом на территории СПбГУП. Это связано с распространением коронавируса.