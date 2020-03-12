Рукопожатия оказались под запретом для студентов и сотрудников СПбГУП

В «черный список» попали рукопожатия, объятия и поцелуи. Фото: pixabay

В «черный список» попали рукопожатия, объятия и поцелуи. Фото: pixabay

Ректор Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий выпустил приказ, в котором запретил сотрудникам и студентам университета любые тактильные контакты на территории вуза.

Обо всем стало известно сегодня, 12 марта. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте учебного заведения. Отмечается, что такая мера связана с угрозой распространения коронавируса.

В «черный список» попали приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи.

Нарушение таких нововведений будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок.

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