Рукопожатия оказались под запретом для студентов и сотрудников СПбГУП

Рукопожатия оказались под запретом для студентов и сотрудников СПбГУП
В «черный список» попали рукопожатия, объятия и поцелуи. Фото: pixabay

Ректор Гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий выпустил приказ, в котором запретил сотрудникам и студентам университета любые тактильные контакты на территории вуза.

Обо всем стало известно сегодня, 12 марта. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте учебного заведения. Отмечается, что такая мера связана с угрозой распространения коронавируса.

В «черный список» попали приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи.

Нарушение таких нововведений будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инвалид пожаловался на лечение в петербургской больнице.

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Рукопожатия оказались под запретом для студентов и сотрудников СПбГУП
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