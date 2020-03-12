Инвалид пожаловался на лечение в петербургской больнице

В Красногвардейском районе Петербурга прокуратура провела проверку по факту обращения инвалида 2 группы. Житель выступил с просьбой обратиться в суд для защиты его интересов.

В ходе проверки выяснилось, что петербуржец проходил лечение в отделении больницы №107. Помощь ему была оказана несвоевременно и не в полном объеме. Об это свидетельствуют выявленные дефекты в диагностике и стратегии лечения, а также недостатки в введении меддокументов.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате в суд было направлено исковое заявление в защиту интересов жителя о взыскании компенсации морального вреда с медучреждения.

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