На пересечении 1-ого Муринского и Большого Сампсониевского легковушка протаранила кроссовер

На пересечении 1-ого Муринского и Большого Сампсониевского легковушка протаранила кроссовер
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на перекрестке 1-ого Муринского и Большого Сампсониевского произошло ДТП. Виновником аварии стал водитель, который попытался проехать на красный цвет по перекрестку. На месте аварии затруднено движение.

Все случилось сегодня, 12 марта, около 11 часов. Судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», один из водителей попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате его протаранил другой участник движения.

Сведения о состоянии водителей не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга удивил сапсан, «завтракающий» голубем на газоне.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На пересечении 1-ого Муринского и Большого Сампсониевского легковушка ...
В куске янтаря нашли череп самого маленького динозавра в истории
Детский сад в ЖК «Новая Скандинавия» выкупят для передачи городу
В России впервые подтвердили коронавирус у ребенка
Петербуржцы заметили сапсана, «завтракающего» голубем на Дунайском
Виновника смертельного ДТП на Невском проспекте отправили в колонию на 8,5 лет
Дерево упало на детскую площадку во Фрунзенском районе
Невролог объяснила связь между сном и перееданием