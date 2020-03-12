На пересечении 1-ого Муринского и Большого Сампсониевского легковушка протаранила кроссовер

В Северной столице на перекрестке 1-ого Муринского и Большого Сампсониевского произошло ДТП. Виновником аварии стал водитель, который попытался проехать на красный цвет по перекрестку. На месте аварии затруднено движение.

Все случилось сегодня, 12 марта, около 11 часов. Судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», один из водителей попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате его протаранил другой участник движения.

Сведения о состоянии водителей не приводятся.

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