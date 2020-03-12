Ленобласть совместно с Senior Group построит дом-интернат для пожилых

С предложением о концессии выступила компания Senior Group, которая реализует проект «Резиденции для пожилых людей», согласованный Министерством труда и социальной защиты РФ. Организация планирует восстановить дома престарелых, в общей сложности, на 8,2 тысячи мест. Фото: pixabay.com

С предложением о концессии выступила компания Senior Group, которая реализует проект «Резиденции для пожилых людей», согласованный Министерством труда и социальной защиты РФ. Организация планирует восстановить дома престарелых, в общей сложности, на 8,2 тысячи мест. Фото: pixabay.com

Власти Ленинградской области заключили концессионное соглашение с компанией Senior Group о совместном создании дома-интерната для престарелых в поселке имени Свердлова.

Договор о сотрудничестве рассчитан на 20 лет. Проектирование учреждения должно занять не более пяти месяцев, а полностью завершить строительства здания необходимо через полтора года. В целом, на возведение интерната планируют выделить 333 миллиона рублей, 16 млн из которых спонсируют создание проекта.

Согласно документации, областной бюджет проспонсирует строительство на 48%. Интернат сможет вместить 144 человека, из которых 69 будут обслуживаться в льготном порядке, а еще 75 будут проживать на коммерческих условиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентам и аспирантам Ленобласти повысили стипендию на 11%.