В Ленобласти студентам и аспирантам повысили стипендию

В Ленобласти студентам и аспирантам повысили стипендию
Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому стипендии студентов областных вузов и колледжей вырастут на 11%.

Приятное изменение коснется всех студентов и аспирантов, обучающихся в техникумах, колледжах и высших учебных заведениях Ленинградской области, сообщают в пресс-службе администрации 47 региона. Постановление, закрепленное подписью губернатора, касается не только стипендий, но и других социальных выплат.

В администрации отмечают, что повышение на 11% — это средний показатель. Некоторые выплаты могут быть увеличены на большую сумму.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко отчитал муниципальных депутатов, недовольных действиями правительства Ленобласти. В ответ на многочисленные претензии муниципалов губернатор заявил, что «местная власть слишком много на себя берет».

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