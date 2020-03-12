Суд обязал МВД восстановить сотрудника, уволенного за нарушение секретности

Санкт-Петербургский городской суд вынес решение по иску бывшего сотрудника ГУ МВД по городу и Ленобласти Юрия Крымова. Он был уволен около года назад за нарушение режима секретности.

В главке Крымов занимал должность ведущего бухгалтера-ревизора 1 отдела контрольно-ревизионного управления, уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

С решением работодателя Крымов не согласился и заявил, что режим секретности не нарушал. Осенью 2019 года он подал иск к ГУ МВД о признании приказа о прекращении трудового договора незаконным. Крымов также просил предоставить ему доступ к государственной тайне по третьей форме и взыскать с МВД компенсацию морального труда.

Суд позицию бывшего сотрудника поддержал. ГУ МВД обязали восстановить Крымова на работе и выплатить ему компенсацию более 303 тыс. рублей за вынужденный прогул, компенсацию морального вреда 10 тыс. рублей и расходы по оплате нотариальных услуг в размере 1,8 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд опроверг информацию об изменении правил увольнения с работы.