Верующих у мощей Иоанна Крестителя от коронавируса оберегают Бог и тряпочка

На фоне коронавирусной эпидемии в Казанском соборе выстроилась очередь из желающих приложиться к мощам пророка Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи. После поцелуев святыни протирают тряпочкой.

Как отметили представители епархии, иконы и святыни протирались всегда, так как человек, прикасаясь губами или лбом, оставляет на стекле жирный след. Сейчас эти меры усилены в целях профилактики простудных заболеваний и коронавируса в частности.

«Во вчерашнем заявлении Священного Синода было рекомендовано во всех храмах и монастырях принимать меры по санитарно-гигиенической профилактической обработке: протирать кивоты (большие рамы) икон и ковчеги с мощами специальными санитарными растворами», — рассказали gazeta.spb.ru в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской епархии.

Представители епархии призывают верующих не поддаваться панике и трезво относится к информационному потоку и своему здоровью. Если человек чувствует недомогание, он должен подумать о том, не будет ли он представлять опасность для ближних. В епархии подчеркнули, что не заставляют никого приходить на поклонение к святыне. Каждый решает это для себя самостоятельно.

Вместе с тем официальный спикер епархии Наталья Родоманова подчеркнула, что «в многовековой истории русской православной церкви во времена испытаний и эпидемий люди больше обращались к Богу, приходили в храмы, служили молебны перед чудотворными иконами и святынями».

«Верующие, если они чувствуют себя нормально, могут спокойно приходить в храм и сами принимать решение целовать или не целовать икону, прикладываться к ней или постоять рядом и помолиться», — добавили в секторе коммуникаций.

Мощи пророка Иоанна Крестителя пробудут в Казанском соборе до 17 марта. В Петербург ковчег прибыл из Иерусалима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазинам и общепитам Петербурга выдали рекомендации по противостоянию коронавирусной инфекции.