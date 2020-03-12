В ОАЭ запретили курить кальяны из-за эпидемии коронавируса

В ОАЭ запретили курить кальяны из-за эпидемии коронавируса
В ОАЭ запретили курить кальяны. Фото: Pixabay

Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили курить кальяны из-за угрозы коронавируса.

Кальяны запрещены в кафе и ресторанах, в том числе и тех, которые расположены в отелях, сообщает телеканал Al Arabiya.

Запрет продиктован профилактическим соображениям и мерами предосторожности.

Число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах выросло 74.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ. Речь идет о двух жителях России. Об этом сообщает Минздрав ОАЭ. Было отмечено, что заболевшие были в контакте с итальянскими велогонщиками, у которых был обнаружен вирус.

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В ОАЭ запретили курить кальяны из-за эпидемии коронавируса
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