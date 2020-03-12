В Тихвине санавиация спасла мужчину с инфарктом миокарда

Вертолет Национальной службы санитарной авиации (НССА) в среду, 11 марта, спас жизнь пациенту в городе Тихвин Ленинградской области.

Об этом сообщается в официальной группе НССА в социальной сети «Вконтакте». У мужчины, которому понадобилась срочная медицинская помощь, диагностировали инфаркт миокарда. Крылатая скорая оперативно отреагировала на вызов и доставила пациента в Ленинградскую областную клиническую больницу.

В общей сложности за вчерашний день вертолеты санавиации спасли жизнь четверым людям среди которых был маленький ребенок и пациент с перитонитом, острым воспалительным заболеванием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что неделей ранее служба санитарной авиации оказала своевременную помощь трем пациентам в Ленобласти.