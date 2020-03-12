В ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом

В ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) один россиянин заразился коронавирусом.

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ сообщило, что в стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших один россиянин.

Общее число заболевших новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах выросло 85 человек. Число заразившихся россиян в ОАЭ достигло четырех человек, один из них уже выздоровел и выписан из больницы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ. Речь идет о двух жителях России. Об этом сообщает Минздрав ОАЭ. Было отмечено, что заболевшие были в контакте с итальянскими велогонщиками, у которых был обнаружен вирус.

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