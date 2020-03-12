Матч СКА — «Йокерит» пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса

Матч СКА &#8212; «Йокерит» пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса
«Йокерит» сыграет против СКА во втором раунде Кубка Гагарина. Фото: ХК СКА

Домашние матчи «Йокерита» в серии плей-офф КХЛ с петербургским СКА пройдут без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе финского клуба.

Ранее правительство Финляндии отменило все массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.

«Йокерит» сыграет против СКА во втором раунде Кубка Гагарина. Полуфинальная серия Западной конференции начнется в Петербурге. Два матча пройдут в Ледовом дворце 17 и 19 марта. Матчи в Хельсинки запланированы на 21 и 23 марта. Как отмечалось выше, они пройдут при пустых трибунах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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Матч СКА — «Йокерит» пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса