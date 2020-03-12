Жителей Ленобласти ожидает мокрый снег в пятницу

В пятницу, 13 марта, жителей Ленобласти ожидает облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью выпадет мокрый снег и пройдет дождь. Днем в ожидаются местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер днем будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до 0, днем потеплеет до плюс 5 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.