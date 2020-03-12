В Петербурге госпитализировано 129 человек с подозрением на коронавирус

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран, госпитализированы с признаками ОРВИ. Девять из них — дети.

За весь период эпидемического неблагополучия в Петербурге с подозрением на коронавирус было госпитализировано 255 человек. Из них лабораторно подтверждены два случая. Оба заболевших прибыли в город из Италии.

«На 12.03.2020 г. под медицинским наблюдением остается 1 335 человек», — уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербурга.

Петербуржцам рекомендуют воздержаться от поездок в Италию, Китай, Южную Корею, Иран, Испанию, Францию и Германию. Всем, кто прибывает в город из неблагополучных по коронавирусу стран, рекомендуется сообщить об этом по номеру 112. При появлении признаков ОРВИ следует обратиться к врачу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области вводятся ограничения на проведение мероприятий из-за угрозы коронавируса.