В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом

Таком образом, число зараженных коронавирусом в России выросло до 34 человек. Фото: Pixabay

Таком образом, число зараженных коронавирусом в России выросло до 34 человек. Фото: Pixabay

В России за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса.

Четыре зараженных человека находятся в Москве, один в Калининграде, один Краснодарском крае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что в последние две недели зараженные ездили в страны, неблагополучные по коронавирусу. Таком образом, число зараженных коронавирусом в России выросло до 34 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.