Ретейлеры Петербурга ответили на призыв Роспотребнадзора носить маски

Ретейлеры Петербурга не придерживаются рекомендации регионального Управления Роспотребнадзора носить медицинские маски.

В частности, сотрудники кулинарных отделов супермаркетов «Перекресток» и «О’кей» не считают нужным носить маски. Впрочем, их руководство не настаивает на таких мерах.

«Нет, маски нас не заставляют носить. Во-первых, их нужно менять каждые два часа, во-вторых, покупатели из-за них могут не слышать нас. И наконец, маска от вируса не обезопасит», — рассказала продавец кулинарного отдела магазина «Перекресток» на Кантемировском проспекте, сообщает «Мойка 78«.

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