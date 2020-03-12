Ford сокращает дилерскую сеть и уходит в онлайн

Например, в Великобритании могут закрыться 180 дилерских центров из 400. Фото: Pixabay

Например, в Великобритании могут закрыться 180 дилерских центров из 400. Фото: Pixabay

Компания Ford сократит свою дилерскую сеть в Европе с целью оптимизации расходов и повышения рентабельности бренда. Большинство дилерских центров компании перейдут в онлайн-формат, сообщают «Автоновости дня».

Например, в Великобритании могут закрыться 180 дилерских центров из 400.

Руководство компании отмечает, что уход в «онлайн» принесет только положительный результат и позволит клиентам заказывать и оплачивать автомобили, не выходя из дома.

Напомним, в конце марта прошлого года Ford Sollers сообщил о закрытии трех российских заводов Ford. В их числе оказалось предприятие во Всеволожске. Компания больше не будет вести свою деятельность на российском рынке легковых автомобилей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что появилось фото с размером компенсаций работникам, которых увольняет Ford Sollers во Всеволожске. Достоверно не подтверждено, будут ли компенсации именно такими. А профсоюз намерен бороться за их увеличение вдвое.