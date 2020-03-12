ДТП на перекрестке Металлистов и Большой Пороховской спровоцировало трамвайную пробку

Вечером 12 марта в Красногвардейском районе на пересечении проспекта Металлистов с Большой Пороховской улицей произошло ДТП с участием двух автомобилей.

По словам очевидцев, ДТП произошло прямо на трамвайных путях. По предварительной информации, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и невнимательности.

В результате аварии трамвайное движение в обе стороны остановилось.

«ДТП.Перекрёсток металлистов и большой пороховской, трамвая не ждите стоят в обе стороны. Скапливается пробка », — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Пулковском шоссе, в районе въезда в Северную столицу, столкнулись пять автомобилей. На место происшествия прибыли полиция и машина реанимации.